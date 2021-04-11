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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الخوف مالوش كبير».. رامز جلال يكشف برومو «رامز عقله طار» (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:47 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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كشف الفنان رامز جلال عن برومو برنامجه الجديد "رامز عقله طار" والذي يقوم بتقديمه كأحد البرامج التي يقدمها في رمضان كبرنامج مقالب.

وقال "رامز" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر (#رامز_عقله_طار) على MBC مصر إن شاء الله رمضان ٢٠٢١".

وينتظر رامز جلال تقديم فيلمه السينمائي الجديد أحمد نوتردام والذي يعرض في عيد الفطر المقبل وهي العادة التي اعتاد علي تقديمها عقب كل برنامج مقالب يقدمه في شهر رمضان؛ فيما يستضيف في برنامجه عددا كبيرا من الفنانين. شاهد من هنا

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