إعادة فتح بوغاز الإسكندرية بعد تحسن الأحوال الجوية

أعادت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فتح البوغاز، مساء اليوم، بعد الاستقرار النسبي في الطقس، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.ووجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأي تقلبات جوية تستدعي إعادة غلق البوغاز حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.