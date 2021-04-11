«محامي مطروح» توفر شنط رمضان مدعومة للأعضاء

أعلنت نقابة محامي مطروح، عن فتح باب الحجز لشنطة رمضان الكريم المدعومة من النقابة، وذلك للسادة المحامين برسم اشتراك قدره 100 جنيه.وأوضحت النقابة الفرعية في إعلانها، أن الاشتراك يسدد للموظف المالي الأستاذ علي عبد السميع بمقر النقابة الفرعية في موعد غايته الخميس 15 أبريل الجاري.وأضافت النقابة: «تقرر إعفاء أسر المحامين المتوفين من رسم الاشتراك ويتم منحه ذويهم الشنطة بدون مقابل».