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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

للمصريين بالكويت.. إجراءات استخراج تصريح عمل لأول مرة

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:32 م
المصريين بالكويت
المصريين بالكويت
وفاء علي
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يرصد "الدستور" الإجراءات المطلوبة لاستخراج تصريح العمل لأول مرة للمصريين المقيمين في الكويت، وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

- أصل جواز السفر + صورة كاملة من كافة صفحات الجواز.

- عقد عمل أو شهادة تقوم مقام العقد موضحًا بها مدة التعاقد ونوع العمل والكفيل والراتب، مصدق عليه من غرفة التجارة والخارجية الكويتية والقنصلية المصرية والمكتب العمالي بالقنصلية.

- قرار تجديد الاجازة ساري للعاملين بالحكومة المصرية مصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية، أو صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة ومصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية.

- (2) صورة شخصية حديثة (4×6).

- ترسل القنصلية المستندات المطلوبة إلى الجهات المصرية المختصة للحصول على الموافقة اللازمة لإصدار التصريح.

- الرسوم عن كل عام (34 د.ك للمؤهل العالي، 28 د.ك للمتوسط + 3 د.ك دفتر التصريح).

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