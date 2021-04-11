للمصريين بالكويت.. إجراءات استخراج تصريح عمل لأول مرة
الأحد 11/أبريل/2021 - 07:32 م
وفاء عليطباعة
يرصد "الدستور" الإجراءات المطلوبة لاستخراج تصريح العمل لأول مرة للمصريين المقيمين في الكويت، وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:
- أصل جواز السفر + صورة كاملة من كافة صفحات الجواز.
- عقد عمل أو شهادة تقوم مقام العقد موضحًا بها مدة التعاقد ونوع العمل والكفيل والراتب، مصدق عليه من غرفة التجارة والخارجية الكويتية والقنصلية المصرية والمكتب العمالي بالقنصلية.
- قرار تجديد الاجازة ساري للعاملين بالحكومة المصرية مصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية، أو صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة ومصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية.
- (2) صورة شخصية حديثة (4×6).
- ترسل القنصلية المستندات المطلوبة إلى الجهات المصرية المختصة للحصول على الموافقة اللازمة لإصدار التصريح.
- الرسوم عن كل عام (34 د.ك للمؤهل العالي، 28 د.ك للمتوسط + 3 د.ك دفتر التصريح).
- أصل جواز السفر + صورة كاملة من كافة صفحات الجواز.
- عقد عمل أو شهادة تقوم مقام العقد موضحًا بها مدة التعاقد ونوع العمل والكفيل والراتب، مصدق عليه من غرفة التجارة والخارجية الكويتية والقنصلية المصرية والمكتب العمالي بالقنصلية.
- قرار تجديد الاجازة ساري للعاملين بالحكومة المصرية مصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية، أو صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة ومصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية.
- (2) صورة شخصية حديثة (4×6).
- ترسل القنصلية المستندات المطلوبة إلى الجهات المصرية المختصة للحصول على الموافقة اللازمة لإصدار التصريح.
- الرسوم عن كل عام (34 د.ك للمؤهل العالي، 28 د.ك للمتوسط + 3 د.ك دفتر التصريح).