للمصريين بالكويت.. إجراءات استخراج تصريح عمل لأول مرة

يرصد "الدستور" الإجراءات المطلوبة لاستخراج تصريح العمل لأول مرة للمصريين المقيمين في الكويت، وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:- أصل جواز السفر + صورة كاملة من كافة صفحات الجواز.- عقد عمل أو شهادة تقوم مقام العقد موضحًا بها مدة التعاقد ونوع العمل والكفيل والراتب، مصدق عليه من غرفة التجارة والخارجية الكويتية والقنصلية المصرية والمكتب العمالي بالقنصلية.- قرار تجديد الاجازة ساري للعاملين بالحكومة المصرية مصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية، أو صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة ومصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية.- (2) صورة شخصية حديثة (4×6).- ترسل القنصلية المستندات المطلوبة إلى الجهات المصرية المختصة للحصول على الموافقة اللازمة لإصدار التصريح.- الرسوم عن كل عام (34 د.ك للمؤهل العالي، 28 د.ك للمتوسط + 3 د.ك دفتر التصريح).