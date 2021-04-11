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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

138 إصابة و4 وفيات بكورونا في الجزائر

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:12 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا المستجد بالجزائر الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 138 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد.
وقال فورار- في مؤتمره الصحفي اليومي- إن "إجمالي الإصابات ارتفع إلى 118 ألفًا و516 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3130 حالة"، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 82 ألفًا و600 حالة بعد شفاء 107 حالات خلال يوم واحد.
وأضاف أن أغلب الوفيات كانت من بين كبار السن، لافتًا إلى وجود 19 مصابًا في العناية المركزة.
وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.. وكانت أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من 11 مساءً إلى 4 صباحًا في 9 ولايات، من بينها الجزائر العاصمة.

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