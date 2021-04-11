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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مؤسسة «حياة كريمة» تنظم قافلة إلى قرية العراقية بالمنوفية

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:27 م
حياة كريمة
حياة كريمة
ولاء القاضى
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نظمت مؤسسة «حياة كريمة» بقيادة مهندس محمد ربيع المنسق العام، وبالتعاون مع جامعة المنوفية قافلة طبية متكاملة اليوم بقرية العراقية.

وتفقد رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على تنظيم القافلة ووفد من منسقى مبادرة حياة كريمة بالمنوفية فعاليات القافلة، التى ضمت العديد من التخصصات الطبية يقوم بها أساتذة متخصصين من كلية الطب، والكشف البيطري على الماشية في الوحدة البيطرية على أيدى أساتذة من كلية الطب البيطرى، بالإضافة إلى ما تقدمه كلية الزراعة من التوعية بالمحاصيل الزراعية بمقر الجمعية الزراعية، وتساهم كلية التربية والتربية النوعية في تعليم الحرف المختلفة ومحو الأمية لأهالي القرية، وقدم رئيس الجامعة مصاحف هدية لأهالى القرية بفصول محو الأمية لتشجيعهم على الاستمرار فى الحضور، بالإضافة إلى خدمات توعوية تقدمها كلية التمريض في التعريف بالإسعافات الأولية.

وأكد أن القافلة تأتى ضمن سلسلة من القوافل المتكاملة التى تنظمها الجامعة لجميع قرى المحافظة وتأدية دورها المجتمعى والخدمى لتقديم مختلف الخدمات لأهالى القرى الأكثر احتياجا، وتوعيتهم بمكتسبات هذه المبادرة الوطنية الهامة الموجهه خصيصا إليهم لتطويرها وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية بهذه القرى، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر، وتوفير فرص عمل للشباب للنهوض بمستوى المعيشة.

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