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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تشاد: مقتل جنديين وإصابة 11 آخرين في كمين قرب الحدود مع نيجيريا

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:25 م
مقتل جنديين وإصابة
مقتل جنديين وإصابة 11 آخرين في كمين
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أعلن وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة في تشاد شريف محمد زين مقتل جنديين اثنين في كمين نصب لهما بمنطقة بحيرة تشاد قرب الحدود مع نيجيريا، حيث يضاعف الإرهابيون هجماتهم ضد المدنيين وقوات الأمن في البلاد.

وقال زين - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1)، اليوم الأحد - "إن جنودا تشاديين وقعوا في كمين قرب نجوبوا بمحاذاة الحدود النيجيرية، مما أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 11 آخرين، بينهم أربعة مدنيين".

وكان ستة جنود تشاديين لقوا مصرعهم في كمين بمنطقة بحيرة تشاد خلال شهر أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن بحيرة تشاد هي مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تتخللها جزر مأهولة بالسكان، بعضها يقطنها جماعة (بوكو حرام) النيجيرية أو فرعها المنشق في غرب أفريقيا (إيسواب).

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