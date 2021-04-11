رئيس مياه مطروح يتفقد محطة إزالة الحديد والمنجنيز

تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، موقع مقرر تخصيصه لإقامة محطة لإزالة الحديد والمنجنيز بقرية المراقي في مدينة سيوة الواقعة على بعد ٣٠٠ كم جنوب غرب مطروح.وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن الزيارة التفقدية بهدف تحديد موقع لإنشاء محطة إزالة الحديد والمنجنيز بطاقة إنتاجية 5000 م3اليوم بتكلفة مالية قدرها ١٦ مليون جنيه.وأوضح أن تنفيذ المحطة الجديدة يأتي ضمن مشاركة الشركة في مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بمحافظة مطروح، مشيرا إلى أن محطة المراقي الجديدة تهدف لخدمة الكثير من الأسر وتوفير مياه شرب صالحة لهم.وأضاف أن محطة إزالة الحديد والمنجنيز الجديدة بمنطقة المراقي تأتي ضمن مبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في إطار تحسين الخدمات المقدمة لأهالي مدينة سيوة، مشيرا إلى أن الجزء الثاني من المبادرة تتضمن تنفيذ ٤ محطات تحلية جديدة بطاقة إنتاجية ١٠٠م٣يوم في كل من منطقة «فوكة وكشوك عميرة وشماس والحلازين» بتكلفة إجمالية ٣٢ مليون جنيه، وتنفيذ شبكة السلام بمدينة الحمام بتكلفة ٣ مليون جنيه ومحطة تحلية كلية الزراعة بفوكة بطاقة إنتاجية ٥٠م٣يوم بتكلفة ٤ مليون جنيه.