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الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل الدوري مواليد 99

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:22 م
جريدة الدستور
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حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 أبريل الحالي موعدا للمباراة الفاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك بملعب السكة الحديد لتحديد بطل الجمهورية لمواليد 99.

 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و 2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول أبريل الحالي تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط.

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