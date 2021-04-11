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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

أسامة الأزهري مهنئا بقدوم رمضان: لاحت أنواره وروحانياته التي تنعش القلوب

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:18 م
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
كتب : عمرو رشدى
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هنأ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، وجموع المصريين، والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الأزهري في بيانه: كل ابن من أبناء مصر له خالص التهاني بقرب شهر رمضان المعظم، الذي لاحت أنواره، ونسماته وروحانياته التي تنعش القلوب والأرواح، فبذكره يلوح في أذهاننا التهجد والتراويح والابتهالات والدعاء والمديح وفرحة الأطفال بالشهر المعظم وفوانيسه التي تشعرنا بالبهجة.

وأضاف: "هو شهر رحيم محمدي يملأ الدنيا بهجة، يغمرنا بصلاته وقيامه، وفرحة الناس بهلاله"، مشيرا إلى أنه شهر يمثل في وجداننا صلة الرحم وتفطير الصائم، هو شهر القرآن والصيام والقيام فهو موسم للطاعة، فقد كان الرسول- صلى الله عليه الرسول ﷺ يتعجل قدوم رمضان ويدعو الله بقوله: "اللهم بلغنا رمضان.. بدايته رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران".

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