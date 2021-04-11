البرهان يتمسك بالسيطرة على الحدود مع دولة جنوب السودان لحفظ الأمن

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي على ضرورة تتضافر الجهود من أجل بسط الامن والسيطرة علي الحدود مع دولة جنوب السودان لمنع التفلتات الأمنية.وأوصى البرهان لدى لقائه اليوم بمكتبه نائب رئيس جمهورية جنوب السودان حسين عبدالباقى بتكوين لجان من الدولتين للتحضير لمؤتمر جامع لمناقشة قضايا الحدود ومعالجتها حماية للمواطنين.من جانبه أوضح عبدالباقي أن المشاكل الحدودية بين جنوب السودان وولايات كردفان لازالت تمثل خطرا أمنيا بسبب التفلتات التي تزداد عادة في فصل الخريف بسبب الزراعة والرعي وذلك وفقا لمجلس السيادة الانتقالي.وأشار عبد الباقي إلى أن رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت سيقوم بتكوين لجنة لدراسة مشكلات الحدود ومن ثم رفع تقريرها في المؤتمر المزمع عقده في يونيو المقبل.