إجراءات زواج البكر الرشيد للمصريين المقيمين بالكويت

نشرت القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي الإجراءات المطلوبة لإتمام زواج البكر الرشيد للمصريين المقيمين بالكويت.وترصد "الدستور" تلك الإجراءات في السطور التالية وهي كالتالي:- شهادة من الجهات الكويتية (إدارة التوثيقات الشرعية ببرج التحرير) بالحالة الزوجية لكل من الزوج والزوجة، ومصدقة من وزارة الخارجية الكويتية.- ألا يقل سن الزوجة عن 18 عامًا.- تقرير الفحص الطبي للزوجين من مستشفى الصباح (مركز الأمراض الوراثية) مصدق عليه من وزارة الخارجية الكويتية.- أصل وصورة شهادة الميلاد المصرية المميكنة لكل من الزوج والزوجة.- أصل وصورة جوازي سفر الزوج والزوجة.- يشهد على عقد الزواج 2 شاهد (مصري – بالغ – مسلم) مع أصل وصورة إثبات الشخصية المصري (جواز سفر مصري ساري أو بطاقة الرقم القومي السارية).- (4) صور شخصية للزوج والزوجة 4×6 خلفية بيضاء.- سداد الرسوم حسب مقدم ومؤخر الصداق.- لن يتم تسليم عقود الزواج المعقود بالقنصلية إلا بعد ورودها من مصلحة الأحوال المدنية بمصر ومدون عليها رقم القيد في سجلات المصلحة.