إجراءات زواج البكر الرشيد للمصريين المقيمين بالكويت
الأحد 11/أبريل/2021 - 07:13 م
وفاء عليطباعة
نشرت القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي الإجراءات المطلوبة لإتمام زواج البكر الرشيد للمصريين المقيمين بالكويت.
وترصد "الدستور" تلك الإجراءات في السطور التالية وهي كالتالي:
- شهادة من الجهات الكويتية (إدارة التوثيقات الشرعية ببرج التحرير) بالحالة الزوجية لكل من الزوج والزوجة، ومصدقة من وزارة الخارجية الكويتية.
- ألا يقل سن الزوجة عن 18 عامًا.
- تقرير الفحص الطبي للزوجين من مستشفى الصباح (مركز الأمراض الوراثية) مصدق عليه من وزارة الخارجية الكويتية.
- أصل وصورة شهادة الميلاد المصرية المميكنة لكل من الزوج والزوجة.
- أصل وصورة جوازي سفر الزوج والزوجة.
- يشهد على عقد الزواج 2 شاهد (مصري – بالغ – مسلم) مع أصل وصورة إثبات الشخصية المصري (جواز سفر مصري ساري أو بطاقة الرقم القومي السارية).
- (4) صور شخصية للزوج والزوجة 4×6 خلفية بيضاء.
- سداد الرسوم حسب مقدم ومؤخر الصداق.
- لن يتم تسليم عقود الزواج المعقود بالقنصلية إلا بعد ورودها من مصلحة الأحوال المدنية بمصر ومدون عليها رقم القيد في سجلات المصلحة.
وترصد "الدستور" تلك الإجراءات في السطور التالية وهي كالتالي:
- شهادة من الجهات الكويتية (إدارة التوثيقات الشرعية ببرج التحرير) بالحالة الزوجية لكل من الزوج والزوجة، ومصدقة من وزارة الخارجية الكويتية.
- ألا يقل سن الزوجة عن 18 عامًا.
- تقرير الفحص الطبي للزوجين من مستشفى الصباح (مركز الأمراض الوراثية) مصدق عليه من وزارة الخارجية الكويتية.
- أصل وصورة شهادة الميلاد المصرية المميكنة لكل من الزوج والزوجة.
- أصل وصورة جوازي سفر الزوج والزوجة.
- يشهد على عقد الزواج 2 شاهد (مصري – بالغ – مسلم) مع أصل وصورة إثبات الشخصية المصري (جواز سفر مصري ساري أو بطاقة الرقم القومي السارية).
- (4) صور شخصية للزوج والزوجة 4×6 خلفية بيضاء.
- سداد الرسوم حسب مقدم ومؤخر الصداق.
- لن يتم تسليم عقود الزواج المعقود بالقنصلية إلا بعد ورودها من مصلحة الأحوال المدنية بمصر ومدون عليها رقم القيد في سجلات المصلحة.