نواب دمياط يبحثون حل أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا

التقى أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط، اليوم، بلجنة الشئون الأفريقية في حضور السفير عمرو عباس ممثلا عن وزارة الخارجية وممثل عن وزارة الهجرة لبحث أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا على متن ٥ مراكب صيد والمفقودين منذ قرابة ٣ أشهر.وطالب النواب خلال اللقاء بضرورة تحديد موقف عاجل خلال ٢٤ ساعة لبيان موقف الصيادين المحتجزين وإنهاء الأزمة أو تشكيل وفد برلماني وممثل عن الخارجية للسفر بالتنسيق مع دولة إريتريا لحل الأزمة واستعادة الصيادين المحتجزين على أن يتكفل الوفد البرلماني بتكاليف السفر.وأكد ضياء بصل عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أن مصر لم ولن تكن مكتوفة الأيدي تجاه أبنائها وهناك تحركات عاجلة خلال الأيام المقبلة لاستعادة الصيادين البالغ عددهم ١٢٠ صياد من محافظتي دمياط والدقهلية.