انطلاق حفل تكريم الرئيس التونسي بدار الأوبرا (صور)

انطلقت، مساء اليوم، الأمسية الفنية التونسية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، تكريمًا للرئيس التونسي قيس سعيد الذي يزور القاهرة خلال هذه الأيام.بدأت الفنانة ريهام الحكيم فعاليات الأمسية والتي قدمت فيها أغنية «ألف ليلة وليلة»، وأغنية «الاطلال»،ومن المقرر أن يتبعها الفنان التونسي لطفي بوشناق الذي يقدم أغنية نغني لنحيا، وهذي عناية ليهم، وأنا حبيت، ولاموني اللي غاروا مني، وسمرا يا سمرا.كانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قد استقبلت الرئيس التونسي بدار الأوبرا بمناسبة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى 2021-2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية.وشارك الرئيس التونسي في زيارته للأوبرا كل من وزير الدولة لديوان الرئاسة ووزير العلاقات الخارجية التونسي، والسفير التونسي في مصر و3 مستشارين لرئيس الجمهورية.يحضر الاحتفالية أعضاء البعثة الدبلوماسية والجالية التونسية بالقاهرة، ويتابعها عدد من الإعلاميين والشبكات الإذاعية والفضائيات المصرية والعربية ووكالات الأنباء العالمية.يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالاتفاق مع نظيره التونسي قيس سعيد أعلنا 2021-2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية، وعلى الفور بدأت وزارة الثقافة المصرية في إعداد أجندة للفعاليات الإبداعية التبادلية تشمل الكثير من الأنشطة الفكرية والفنية والمتنوعة تجسد عمق العلاقات والروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين وتعبر عن التواصل بينهما عبر عقود زمنية ممتدة.