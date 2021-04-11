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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدًا.. لافروف يبحث مع شكري في القاهرة تعزيز العلاقات الثنائية

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:13 م
لافروف مع شكري
لافروف مع شكري
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ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيبحث خلال زيارته للقاهرة غدا الاثنين مع وزير الخارجية سامح شكري سبل دعم التعاون في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية، بما في ذلك تنفيذ "عام التعاون الإنساني" خلال العام الجاري.
وأوضحت الخارجية الروسية - في بيان نشرته سفارتها بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، الأحد أن الوزيرين سيتبادلان وجهات النظر حول الجوانب الرئيسية للقضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، فضلا عن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في ضوء الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وتنفيذ عدد من المشروعات الكبري، من بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية.
وأشار إلى انعقاد اللجنة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي المشترك، والتي عقدت خلال الفترة من 8 إلي 10 أكتوبر 2019 بالقاهرة، ولعبت دورا مهما في تعزيز التعاون بين الجانبين.
وأكدت الخارجية الروسية أن مصر تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتة إلى أن زيارة لافروف سوف تسهم في تعزيز الشراكة بين مصر وروسيا متعددة الأوجه لصالح الشعبين، بالإضافة إلي دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأفاد البيان بأن لافروف سيلتقي خلال زيارته للقاهرة، مع أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، لافتا إلى أنه تم عقد اتصالات بين رؤساء إدارات السياسة الخارجية يومي 5 و6 أبريل الجاري في إطار الإعداد لزيارة لافروف، وخلال زيارة سامح شكري لموسكو خلال الفترة من 27 إلي 31 أكتوبر الماضي.

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