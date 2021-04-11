بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية يوم اليتيم

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، احتفالية يوم اليتيم نيابة عن رئيس الجمهورية، تحت عنوان "ها أنا أحقق ذاتي".ينظم الاحتفالية وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات، ويشارك في الحفل لفيف من كبار الكتاب والإعلاميين ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية والخاصة.