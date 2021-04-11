حمادة هلال ينتهي من «صلوا على رسول الله»
الأحد 11/أبريل/2021 - 06:58 م
دعاء عبد المقصودطباعة
انتهى الفنان حمادة هلال من تصوير كليب (صلوا على رسول الله) وذلك بدولة الإمارات الشقيقة.
ويقوم مخرج الكليب والمونتير أحمد أشرف بعمل المرحلة النهائية من المونتاج والمكساج للعمل الذي من المقرر طرحه خلال الساعات المقبلة، ليتزامن طرح الأغنية مع مطلع شهر رمضان، والأغنية من كلمات داليا عمارة وألحان حمادة هلال وتوزيع jezo وأشرف على تصويرها مدير التصوير اللبناني عادل سرحان وتدور فكرتها حول التعاون والترابط بين المسلمين من جميع جنسيات العالم المختلفة الذين تواجدوا على سفينة واحدة في رحلة لزيارة المسجد النبوي.
تقول كلمات الأغنية: صلوا على رسول الله يهل عليكو النور، دي الصلاة على الحبيب تملي حياتكو سرور".
ويقوم مخرج الكليب والمونتير أحمد أشرف بعمل المرحلة النهائية من المونتاج والمكساج للعمل الذي من المقرر طرحه خلال الساعات المقبلة، ليتزامن طرح الأغنية مع مطلع شهر رمضان، والأغنية من كلمات داليا عمارة وألحان حمادة هلال وتوزيع jezo وأشرف على تصويرها مدير التصوير اللبناني عادل سرحان وتدور فكرتها حول التعاون والترابط بين المسلمين من جميع جنسيات العالم المختلفة الذين تواجدوا على سفينة واحدة في رحلة لزيارة المسجد النبوي.
تقول كلمات الأغنية: صلوا على رسول الله يهل عليكو النور، دي الصلاة على الحبيب تملي حياتكو سرور".