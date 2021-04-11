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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حمادة هلال ينتهي من «صلوا على رسول الله»

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:58 م
حمادة هلال
حمادة هلال
دعاء عبد المقصود
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‏انتهى الفنان حمادة هلال من تصوير كليب (صلوا على رسول الله) وذلك بدولة الإمارات الشقيقة.

ويقوم مخرج الكليب والمونتير أحمد أشرف بعمل المرحلة النهائية من المونتاج والمكساج للعمل الذي من المقرر طرحه خلال الساعات المقبلة، ليتزامن طرح الأغنية مع مطلع شهر رمضان، والأغنية من كلمات داليا عمارة وألحان حمادة هلال وتوزيع jezo وأشرف على تصويرها مدير التصوير اللبناني عادل سرحان وتدور فكرتها حول التعاون والترابط بين المسلمين من جميع جنسيات العالم المختلفة الذين تواجدوا على سفينة واحدة في رحلة لزيارة المسجد النبوي.

تقول كلمات الأغنية: صلوا على رسول الله يهل عليكو النور، دي الصلاة على الحبيب تملي حياتكو سرور".

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