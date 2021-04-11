شاهد.. وزيرة الثقافة تستقبل الرئيس التونسي بدار الأوبرا

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الرئيس التونسي قيس سعيد، بدار الأوبرا المصرية، بمناسبة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى 2021-2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية.وأهدت عبد الدايم، الرئيس هدية تذكارية عبارة عن مجموعة كتب من إصدارات وزارة الثقافة، وبعض الأسطوانات لكبار الفنانين المصريين أمثال أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب من المكتبة الموسيقية بالأوبرا.يشارك الرئيس التونسي في زيارته للأوبرا كل من وزير الدولة لديوان الرئاسة ووزير العلاقات الخارجية التونسي، والسفير التونسي في مصر، وثلاثة مستشارين لرئيس الجمهورية.ومن المقرر أن يشهدوا احتفالية فنية مصرية تونسية تقام على المسرح الكبير يحييها المطرب الكبير لطفى بوشناق والمطربة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.يحضر الاحتفالية أعضاء البعثة الدبلوماسية والجالية التونسية بالقاهرة ويتابعها عدد من الاعلاميين والشبكات الاذاعية والفضائيات المصرية والعربية ووكالات الانباء العالمية.يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالاتفاق مع نظيره التونسي قيس سعيد أعلنا 2021 -2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية، وعلى الفور بدأت وزارة الثقافة المصرية في إعداد أجندة للفعاليات الإبداعية التبادلية تشمل الكثير من الأنشطة الفكرية والفنية والمتنوعة تجسد عمق العلاقات والروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين وتعبر عن التواصل بينهما عبر عقود زمنية ممتدة.