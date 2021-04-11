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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليوم.. شعبة المحاجر تكرم الشركات المصدرة خلال 2020

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:57 م
المحاجر
المحاجر
دعاء أبو العزم
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كرمت شعبة المحاجر والرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة محمد عارف، الأحد، 3 شركات من أعضاء الشعبة الذين تعدت صادراتهم مليون دولار خلال العام الماضي، للترويج للصادرات المصرية من الرخام.

وقال محمد عارف إن التكريم يأتي تماشيًا مع خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وتشجيع الشركات والمصدرين على زيادة صادراتهم، مضيفًا أنه تم تسليم الشركات المصدرة شهادات تقدير ومنحهم تأمين صحي من خلال الشعبة بغرفة القاهرة التجارية، لزيادة تشجيع الأعضاء على التصدير.

وكشف رئيس الشعبة عن تدشين لجنة مكونة من ٤ شركات تختص بعمل بعثات خارجية، لبدء التصدير إلى أفريقيا، وتهدف إلى الترويج للرخام بشكل أكثر لزيادة صادراته.

أوضح عارف أنه سيتم التجهيز لإرسال بعثة بعد شهر رمضان مباشرة للعمل على زيادة الصادرات،
مؤكدًا أن الشعبة ستخاطب حي طرة ومحافظة حلوان لتطوير مدخل منطقة شق التعبان، لافتًا إلى أن المدخل يحتاج إلى تطوير لكي ييسر عملية الدخول والخروج وتوفير الوقت والجهد الناتج عن الازدحام.

وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد طفرات تصديرة نظرًا لاهتمام الدولة بالمصدرين وذلك لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، حيث يعد التصدير أحد أهم روافد العملة الصعبة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه وفقا لقرير المجلس التصديري لمواد البناء ارتفع حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال يناير 2021 بنسبة 5% لتصل إلى 176.481 ألف طن مقابل 168.085 ألف طن خلال نفس الشهر من 2020، فيما زادت قيمة صادرات الرخام والجرانيت بنسبة 19% لتسجل 21 مليون دولار في مقابل 18 مليون دولار.

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