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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:31 م
حادث قطاري سوهاج
حادث قطاري سوهاج
حسام محفوظ
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أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد نتائج التحقيقات التي توصلت إليها، في حادث تصادم قطاري سوهاج، وتوصلت للسيناريو الحقيقي للحادث من خلال المعاينة وسماع الشهود وتحقيق الأدلة.

- الحادث نتجت عنه تلفيات بالقطارين بلغت قيمتها 25 مليونًا 890 ألفًا 583 جنيهًا.

- تبين ترك رئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط مقر عمله وقت وقوع الحادث.

- تبين إضاءة سيمافورين يقعان قبل موقع التصادم بنحو كيلومتر وثلاثمائة وعشرة أمتار.

- تعاطي مراقب برج محطة المراغة جوهر الحشيش المخدر.

- تعاطي مساعد سائق القطار المميز الحشيش والترامادول.

- عدم تناسب الإصابات بسائق القطار الإسباني ومساعده، مع افتراضية بقائهما بالكابينة الأمامية للجرار.

- من الجائز تصور مغادرة سائق القطار ومساعده الكابينة قبل وقوع الحادث.

- تزوير السائق ومساعده نموذج الحركة الصادر من محطة سوهاج.

- تأكيد أن منطقة الحادث ليست من مناطق فك الارتباط التي يمكن فيها إيقاف جهاز المكابح والتحكم الآلي (ATC).

- تنازع قائد القطار الاسباني ومساعده حول قيادة القطار وقت الحادث.

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