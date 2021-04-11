تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)
الأحد 11/أبريل/2021 - 07:31 م
حسام محفوظطباعة
أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد نتائج التحقيقات التي توصلت إليها، في حادث تصادم قطاري سوهاج، وتوصلت للسيناريو الحقيقي للحادث من خلال المعاينة وسماع الشهود وتحقيق الأدلة.
- الحادث نتجت عنه تلفيات بالقطارين بلغت قيمتها 25 مليونًا 890 ألفًا 583 جنيهًا.
- تبين ترك رئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط مقر عمله وقت وقوع الحادث.
- تبين إضاءة سيمافورين يقعان قبل موقع التصادم بنحو كيلومتر وثلاثمائة وعشرة أمتار.
- تعاطي مراقب برج محطة المراغة جوهر الحشيش المخدر.
- تعاطي مساعد سائق القطار المميز الحشيش والترامادول.
- عدم تناسب الإصابات بسائق القطار الإسباني ومساعده، مع افتراضية بقائهما بالكابينة الأمامية للجرار.
- من الجائز تصور مغادرة سائق القطار ومساعده الكابينة قبل وقوع الحادث.
- تزوير السائق ومساعده نموذج الحركة الصادر من محطة سوهاج.
- تأكيد أن منطقة الحادث ليست من مناطق فك الارتباط التي يمكن فيها إيقاف جهاز المكابح والتحكم الآلي (ATC).
- تنازع قائد القطار الاسباني ومساعده حول قيادة القطار وقت الحادث.
- الحادث نتجت عنه تلفيات بالقطارين بلغت قيمتها 25 مليونًا 890 ألفًا 583 جنيهًا.
- تبين ترك رئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط مقر عمله وقت وقوع الحادث.
- تبين إضاءة سيمافورين يقعان قبل موقع التصادم بنحو كيلومتر وثلاثمائة وعشرة أمتار.
- تعاطي مراقب برج محطة المراغة جوهر الحشيش المخدر.
- تعاطي مساعد سائق القطار المميز الحشيش والترامادول.
- عدم تناسب الإصابات بسائق القطار الإسباني ومساعده، مع افتراضية بقائهما بالكابينة الأمامية للجرار.
- من الجائز تصور مغادرة سائق القطار ومساعده الكابينة قبل وقوع الحادث.
- تزوير السائق ومساعده نموذج الحركة الصادر من محطة سوهاج.
- تأكيد أن منطقة الحادث ليست من مناطق فك الارتباط التي يمكن فيها إيقاف جهاز المكابح والتحكم الآلي (ATC).
- تنازع قائد القطار الاسباني ومساعده حول قيادة القطار وقت الحادث.