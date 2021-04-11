تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد نتائج التحقيقات التي توصلت إليها، في حادث تصادم قطاري سوهاج، وتوصلت للسيناريو الحقيقي للحادث من خلال المعاينة وسماع الشهود وتحقيق الأدلة.- الحادث نتجت عنه تلفيات بالقطارين بلغت قيمتها 25 مليونًا 890 ألفًا 583 جنيهًا.- تبين ترك رئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط مقر عمله وقت وقوع الحادث.- تبين إضاءة سيمافورين يقعان قبل موقع التصادم بنحو كيلومتر وثلاثمائة وعشرة أمتار.- تعاطي مراقب برج محطة المراغة جوهر الحشيش المخدر.- تعاطي مساعد سائق القطار المميز الحشيش والترامادول.- عدم تناسب الإصابات بسائق القطار الإسباني ومساعده، مع افتراضية بقائهما بالكابينة الأمامية للجرار.- من الجائز تصور مغادرة سائق القطار ومساعده الكابينة قبل وقوع الحادث.- تزوير السائق ومساعده نموذج الحركة الصادر من محطة سوهاج.- تأكيد أن منطقة الحادث ليست من مناطق فك الارتباط التي يمكن فيها إيقاف جهاز المكابح والتحكم الآلي (ATC).- تنازع قائد القطار الاسباني ومساعده حول قيادة القطار وقت الحادث.