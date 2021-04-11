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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسجل 84% من إجمالي إصابات كورونا بجنوب آسيا

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:59 م
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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سجلت الهند أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا المستجد بين دول جنوب آسيا السبع، حيث بلغ معدل الإصابات حوالي 84% من إجمالي الحالات في المنطقة.
ووفقا لصحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، تعاني الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، من الموجة الثانية من فيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات بها 13.3 مليون إصابة، وأكثر من 169 ألف حالة وفاة.
وتشهد الهند حاليا حملة تطعيم ضخمة في محاولة لمنع انتشار الموجة الثانية والدخول في الموجة الثالثة، حيث يتم تطعيم ما يقرب من 4 ملايين شخص يوميا، فيما بلغ إجمالي عدد من تلقوا اللقاح ما يزيد على 101 مليون، بحسب الصحيفة الهندية.
وتجاوزت منطقة جنوب آسيا الـ15 مليون حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتسجل 11% من إجمالي عدد الإصابات العالمية، وحوالي 6% من الوفيات.
وتضم منطقة جنوب آسيا سبع دول، هي: (الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان ونيبال وجزر المالديف وسريلانكا)، مسجلة 11%.. فيما تأتي باكستان في المرتبة الثانية بعد الهند من حيث الدول الأكثر تضررا من الوباء في منطقة جنوب آسيا، حيث تشهد حاليا الموجة الثالثة، وبلغ متوسط عدد حالات الإصابة اليومية حوالي 5 آلاف حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 715 ألفا و968 حالة.

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