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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعوات دولية لقادة الصومال لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:53 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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دعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي القادة في الصومال إلى إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية للصومال، والعودة على الفور إلى الحوار سعيًا وراء حل وسط بشأن القضايا العالقة، وضمان عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض استقرار الصومال، مؤكدين على أن هذا الأمر بالغ الأهمية لصون السلام الدولي والأمن.

وأصدرت المنظمات الثلاث بيانًا، اليوم الأحد، بعد مداولات في اجتماع افتراضي شارك فيه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، وأعرب عن القلق الشديد إزاء الوضع في الصومال، ودعا القادة في الصومال أيضًا إلى التأكيد على أن اتفاق 17 سبتمبر لا يزال المسار الأكثر قابلية للتطبيق لإجراء الانتخابات في أقصر وقت ممكن، وحث الحكومة الاتحادية وقادة الدول الأعضاء على مراجعة توصيات لجنة بيدوا الفنية المؤرخة في 16 فبراير 2021، والسعي للحصول على اتفاق من خلال التسوية حول أي قضايا عالقة ضرورية للتنفيذ السريع للانتخابات.

كما دعا البيان إلى تقدير جهود الشركاء الدوليين في تسهيل التواصل بين القادة الصوماليين، ودعوة الشركاء إلى تعزيز مشاركات المساعي الحميدة هذه وتحديد طرق جديدة، إذا لزم الأمر، لدعم العودة إلى الحوار بين أصحاب المصلحة السياسيين، كما طالب البيان بإعادة التأكيد على قرار عدم دعم أي عملية موازية أو انتخابات جزئية، أو مبادرات جديدة تؤدى إلى أي تمديد للولايات السابقة، وأعرب البيان عن القلق البالغ من أن الجمود السياسي يؤثر سلبًا على السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الصومال وخارجها.

وحث البيان القادة السياسيين الصوماليين إلى مواصلة التقدم المحرز في بناء الدولة والسياسة الشاملة، ولا سيما الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة، ووجه مناشدته للوفاء اليوم بالمصالح الحيوية للشعب الصومالي، من أجل السلام والحرية والنزاهة وانتخابات ذات مصداقية، كما حث جميع القادة الصوماليين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال قد تؤدى إلى تصعيد التوترات.

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