تحرير 55 محضرا في حملة بمنشاة سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج برئاسة ممدوح عباس حملة تفتيشية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية والمجازر لضبط الأسعار وحماية المستهلك والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.وأشار “عباس” إلى أن الحملة تمت بإشراف من وائل الشقيري، هاني دياب نائبى رئيس المجلس، بالتنسيق مع قسم شرطة المنشاة برئاسة النقيب صلاح السيد، واشتراك التموين، الصحة، مكتب الأغذية.وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية، محضر عدم شهادة اتباع قواعد النظافة العامة العامة، 53 محضر مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمي.وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، أنه تم أيضًا ر اشغالات الباعة الجائلين من الميادين والشوارع وذلك تيسيرا لحركة المرور بالشارع والحفاظ علي صحة المواطنين والحرص علي ارتداء الكمامه والتباعد، ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الأدمي بالمحلات التجارية المتنوعة.يأتي ذلك بناءا على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن الإهتمام بشأن إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19، مصادرة الشيش، إرتداء الكمامه والتباعد وضبط الأسواق.