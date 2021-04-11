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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرة التجارة تؤكد دعم المبادرات الهادفة لبناء قدرات الشباب

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:42 م
وزيرة التجارة
وزيرة التجارة
دعاء أبو العزم
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نظّم برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt، الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، الحفل الختامي لمسابقة «شيف المستقبل»، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجموعة من الفنادق والمنشآت السياحية في مصر.

وتعتبر المسابقة واحدة من المبادرات والأنشطة العديدة التي ينظمها البرنامج بالشراكة مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تستهدف دعم سوق العمل الفندقي بخريجين على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة، وتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني.

وقالت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة إن المسابقة تأتي تكليلًا لجهود استمرت على مدار ثلاثة مواسم متتالية، حيث تتميز المسابقة بالتركيز على بناء قدرات الشباب قبل إشراكهم في المنافسات الاحترافية بالمعايير الدولية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة في رفع كفاءة الأيدي العاملة المصرية، لافتة إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل الهدف الرئيسي الذي تدعمه الوزارة من خلال برنامج TVET Egypt وذلك عن طريق بناء القدرات الفنية للشباب وتنمية سماتهم الشخصية لتوفير العمالة المؤهلة بما ينعكس على قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والفندقة؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز التنافسية المصرية في الأسواق العالمية.

أضافت جامع أن الوزارة تدعم كافة المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى بناء قدرات وإمكانات الشباب المصري وفقًا للمعايير الدولية لاستغلال كافة فرص العمل المتاحة بمختلف القطاعات الانتاجية والخدمية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تحسين النظرة المجتمعية المرتبطة بالعمل الفني وتنمية فكر ريادة الأعمال والعمل الحر.

من جانبه، صرح السفير كريستيان برجر؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، أن دعم التعليم وتطوير المهارات الفنية والتقنية تساعد على زيادة فرص التوظيف وتحسين ظروف المعيشة.

وأشار إلى أن المسابقة هي نتاج للتعاون المشترك الناجح بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية لتعزيز وتطوير مهارات الشباب في مجال الطهي؛ حيث ستساعدهم المهارات المكتسبة من المسابقة على إيجاد وظائف لائقة في قطاع السياحة أو بدء مشاريعهم الخاصة بما يضمن قدرا كبيرا من التنافسية والابتكار.

أضاف كريستيان برجر أن قطاع السياحة يعد من من أهم القطاعات لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر التي تتمتع بتراث ثقافي هائل، لافتًا إلى أن الموكب الذهبي للملوك والملكات قد ذكر الجميع بطريقة مبتكرة بهذا التراث الغني والكنوز التي تمتلكها مصر.

كما صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بأن المسابقة بدأت بمشاركة ثلاثين مدرسة ثانوية فندقية في موسمها الأول حتى وصل عدد المدارس المشاركة في الموسم الثالث إلى 50 مدرسة.

أوضح أن المسابقات تساهم في تحسين الصورة الذهنية، لكن لا بدّ أن يصحبها نتائج فعلية مثل ما تقوده وزارة التربية والتعليم كإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز وهيئة جودة مستقلة للتعليم الفني وفقًا لتكليف فخامة الرئيس في يوليو 2018 والتي بدأت كحلم واليوم هي في طريقها إلى التحقيق.

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