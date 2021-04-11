وزير الزراعة يبحث تنمية الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني في أسوان

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان دعم الاستثمار الزراعي بالمحافظة، وأيضا كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للوزارة.وشهد القصير توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور غادة أبو زيد نائب المحافظ حيث يهدف البروتوكول لتنمية الإنتاج الحيواني أو السمكي أو الداجني، بجانب تنفيذ عمليات تصنيع أو خدمات على منتجات زراعية أو غيرها.وقد أشاد أشرف عطية بالمساعي المشتركة بين وزارة الزراعة والمحافظة لاستغلال المساحات والأراضى المتاحة والمتواجدة داخل نطاق المحافظة وتقع تحت ولاية الهيئة العامة للتعمير لطرحها للإستصلاح والاستزراع للتوسع في إقامة المشروعات الكبرى وخاصة التي تهدف لزيادة الرقعة الزراعية والقدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق المحلية والدولية وبما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحًا أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم أجهزة المحافظة المختصة بقبول طلبات المستثمرين الراغبين في إنشاء مشروعات استصلاح واستزراع، وكذلك المشروعات المرتبطة بهذا المجال، واستيفاء جميع الإجراءات القانونية لإقامة هذه المشروعات والحصول على الموافقات اللازمة له وصولًا لمرحلة العقد التي تختص بها الهيئة باعتبارها صاحبة الولاية على هذه الأراضى وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.وتجدر الإشارة إلى أن برتوكول التعاون يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة لسكان الريف والحد من معدلات الفقر في المناطق الريفية بإتاحة بيئة زراعية بجودة عالية، مع تطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه من خلال تطوير المحاصيل الحقلية والبستانية وتطوير إنتاجية الوحدة الحيوانية والداجنة، وكذا رفع القيمة المضافة للمحاصيل من خلال المشروعات المتكاملة ( زراعى – إنتاج حيوانى – إنتاج داجنى – التصنيع الزراعى).وحضر اللقاء الدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادي لمحافظة أسوان وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة.