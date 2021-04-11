15746 إصابة و331 وفاة بكورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 15 ألفًا و746 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19، و331 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 17 ألفًا و567 إصابة و344 حالة وفاة سجلتها البلاد أمس السبت، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

ووفقا للوزارة، بلغ عدد حالات كوفيد-19 التي سجلتها إيطاليا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و769 ألفًا و814 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالمرض 114 ألفًا و254 حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد حتى الآن، ثلاثة ملايين و122 ألفًا و555 شخصًا، بزيادة قدرها 15 ألفًا و486 شخصا عن اليوم السابق، فيما لا تزال هناك نحو 533 ألف حالة نشطة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم إجراء حوالي 253 ألفًا و100 اختبار كوفيد-19 جديد، مقارنة بـ 320 ألفًا و892 اختبارًا في اليوم السابق، وارتفع معدل إيجابية الاختبارات من 5،4 % إلى 6،2%.