نيجيريا: قطار نقل الغاز المسال يجذب استثمارات بـ10 مليارات دولار

أعلنت شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المُسال المحدودة (NLNG) أن قطارها السابع لنقل الغاز من شأنه اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة إلى البلاد تصل إلى 10 مليارات دولار.وقال المدير العام للشركة توني أتاه، في رسالته أمام المؤتمر التمهيدي لقمة نيجيريا الدولية للبترول (NIPS)، الذي اختتم أعماله الأحد، في أبوجا إن "هذه التقديرات تقدم فرصة عظيمة إلى نيجيريا.. ونيجيريا تنعم باحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، فهي تمتلك 200 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، وحوالي 600 تريليون قدم مكعب إضافي، وهذا الأمر كفيل بأن ينقلنا إلى المركز الرابع في العالم من حيث إنتاج وبيع الغاز المُسال، وأعتقد أن ذلك يجب أن يكون هدفا رئيسيا للسنوات العشر القادمة".أضاف: "نيجيريا دولة لديها احتياطيات غاز أكثر من النفط، لذلك فهي تلعب دورا مهما في قطاع الطاقة العالمي؛ وأصبحت أكبر منتج للنفط والغاز في أفريقيا والمورد السادس عالميا للغاز الطبيعي المُسال.. ومشروعنا لتدشين القطار السابع سيجذب استثمارات تقدر بحوالي 10 مليارات دولار إلى البلاد مع توقع حصول الحكومة ومساهميها على إيرادات كبيرة، فضلا عن أنه سيوفر أيضا أكثر من 12 ألف فرصة عمل للنيجيريين".وأوضح أن بلاده تتطلع إلى تصنيع ما يصل إلى 12 قطارا لنقل الغاز الطبيعي المُسال، وهي في طريقها الآن لتصنيع القطار الثامن.