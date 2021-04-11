10 حلقات.. تفاصيل ظهور عمرو عبدالجليل في «وكل ما نفترق»

يحل النجم عمرو عبدالجليل ضيفا على مسلسل "وكل ما نفترق" الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج خلال شهر رمضان المقبل.وعلمت "الدستور"، ان عبدالجليل يظهر في أول عشر حلقات فقط من العمل كضيف شرف، حيث سيكون ضمن أحلام ريهام حجاج التي يعتمد مسلسلها على الغموض، وقد صور هذه المشاهد منذ أشهر قبل سفره إلى لبنان لتصوير مسلسلين آخرين هناك.ويعرض مسلسل "وكل ما نفترق" على أكثر من قناة تليفزيونية بماراثون دراما رمضان عبر مجموعة من القنوات المميزة مثل الحياة وCbc وon وdmc بالإضافة إلى القناة الأولى وقناة المحور ومجموعة من القنوات الخليجية.