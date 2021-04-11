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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رؤية هلال رمضان 2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:05 م
رؤية هلال رمضان
رؤية هلال رمضان
الدستور
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يقدم «الدستور» رؤية هلال رمضان 2021، حيث ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن رؤية هلال شهر رمضان، وأعلنت دار الافتاء المصرية تحديد الرؤية بعد أداء صلاة المغرب اليوم، وقالت سيتم الإعلان عن نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان باحتفالية كبيرة.

وحددت علماء الفلك بأن أول يوم صيام في شهر رمضان الكريم سيكون يوم الثلاثاء المقبل، الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢١، ويوافق شهر رمضان في العام الحالي فلكيا، العام الهجري ١٤٤٢، وأكدت أن يوم الخميس الموافق ١٣ مايو ٢٠٢١، سيكون أول ايام عيد الفطر المبارك.

رؤية هلال رمضان 2021


ينتظر المسلمون في كافة أنحاء العالم حلول شهر رمضان، الذين يقومون فيه بأداء الصلوات في المساجد، وقيام صلاة التراويح، والصيام، وحفظ القرآن، ومن المقرر أن يكون أول يوم صيام في شهر رمضان الثلاثاء المقبل الموافق ١٣ ابريل ٢٠٢١، للعام الهجري ١٤٤٢ ه، حيث أظهرت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1442 الهجري، 354 يوما.

ومن المنتظر أنه سيتم استئناف صلاة التراويح، مرة اخري بعد توقفها بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنين من انتشار الفيروس، لكن عودة التراويح ستكون هذا العام وفقا لعدد من الشروط والضوابط الاحترازية لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ومنها مراعاة مسافات التباعد بين المصلين في كافة المساجد علي مستوي الجمهورية.

وسيتم السماح بالصلاة فقط دون السماح بأي موائد إفطار أو اعتكاف مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة الضوابط القائمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المسجد.

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وتستعد وزارة الأوقاف، بتكثيف عمليات النظافة والتعقيم لاستقبال المواطنين شهر رمضان، ويجب على كل مصلي ارتداء الكمامة، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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