رؤية هلال رمضان 2021

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وتستعد وزارة الأوقاف، بتكثيف عمليات النظافة والتعقيم لاستقبال المواطنين شهر رمضان، ويجب على كل مصلي ارتداء الكمامة، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.