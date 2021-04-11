إصابة سائق ومواطن في حادث تصادم بالقليوبية

أصيب سائق سيارة نصف نقل وآخر إثر حادث اصطدام بعمود كهرباء في مدينة قها بالقليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب المركزي.انتقلت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها بقيادة مأمور القسم والحماية المدنية وفريق الأزمات بالوحدة إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة نصف نقل رقم "٢١٨٤ م ي س"، بعمود كهرباء مما أدى إلى انقلابها وسقوط عمود الكهرباء ونتج عن الحادث، إصابة السائق وأحد المواطنين كان يجلس بجانبه.وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب لعمل اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.