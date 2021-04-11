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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:23 م
مرسي جميل عزيز
مرسي جميل عزيز
حمدين حجاج
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كانت شوارع مدينة الزقازيق، في ذلك العام خالية من المارة، حيث لا ضجيج، ولا زحام، ولا أبواق سيارات مزعجة، عندما ترك الحاج جميل عزيز باب وكالته مفتوح في حراسة العمال، فهو من أكبر تجار المديرية ـ سُميت فيما بعد محافظة الشرقية ـ وعاد إلى بيته للغداء مع أولاده، سأل عن ابنه مرسي قالت الأم: في حجرته.

لكن قبل أن يجلس الأب على المائدة، تحرك إلى حجرة ابنه، وفتح الباب عليه، فوجده يجلس وأمامه ورقة وقلم رصاص.

الأب: هل تذاكر دروسك؟
سكت الطفل قليلًا، بعدما وقف في مكانه، قال: "لا".. ثم بكى!
فاستفسر: ما الذى يبكيك؟
رد: "اليوم مات أستاذي الذي يعلمني في المدرسة، وأنا الآن أكتب عنه قصيدة رثاء طويلة".

حضن الأب ابنه وهو يقول: "اكتب ما تشاء"، ثم تركه وأغلق عليه باب الحجرة، وعاد ليتناول الغداء مع باقي أفراد الأسرة في تلك اللحظة أدرك الأب أن ابنه كتلة من المشاعر الطيبة والأحاسيس الصادقة الجميلة.

في اليوم التالي وداخل فناء المدرسة، ذهب الطفل مرسي إلى مدرسته، ووقف في طابور الصباح وفي يده كلمات الرثاء التي كتبها في رحيل أستاذه. توفيق أفندي - مدرس اللغة العربية - المشرف على الاذاعة، يلاحظ حالة التوتر والترقب على وجهه. اقترب منه وسأله:

ـ ماذا عندك يا مرسي؟
رد بهدوء: "كلمات رثاء، أُريد قولها".
ابتسم توفيق أفندي، وأخذه من يده، وصعد به إلى منصة الطابور الصباحي. وقف مرسي ـ صاحب الـ12 عامًا، يلقي كلماته الصادقة، المعبرة عن إحساس جارف، ومشاعر ساخنة، كشفت عن ملامح هذه الشخصية مبكرًا. وبعدما انتهى من إلقاء قصيدته.. وجد نفسه وسط عاصفة من التصفيق، هزت جدران المدرسة، من الطلاب والمدرسين معًا.

ومرت الأيام، وكبر الطفل مرسي، وكبر بداخله الإحساس المرهف، والمشاعر الجارفة، التي تُرجمت بعد ذلك إلى كلمات أغاني عاشت ـ وما زالت ـ تعيش في وجدان الجماهير العربية، خاصة كلماته عن الحب.. وسيرة الحب!

كتب الأغنية ليصبح شاعرها، ومعها القصة القصيرة، والسيناريو، والشعر، ووضع لنفسه - رغم عمره القصير الذى لم يمتد كثيرًًا حيث عاش (58) سنة - مكانة خاصة وسط المبدعين الكبار، وذلك حسبما روي وذكر الكاتب الصحفي خيري حسن قصة هذا المبدع في كتابه "أبي الذي لا يعرفه أحد".

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