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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة العاملين بمركزي شباب في القليوبية للتحقيق

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:40 م
الدكتور محمود الصبروط
الدكتور محمود الصبروط
كتب صلاح حسنى
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قرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة العاملين بمركزي شباب للتحقيق بسبب الغلق في أوقات العمل الرسمية.

جاء ذلك بناء على اللجنة المشكلة من محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين عبد العليم حماد من العاملين بالإدارة بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارتي بنها وطوخ.

وفي إدارة شباب بنها تم متابعة مركز شباب الشموت وكفر الشموت وفرسيس وكفر العرب وسندنهور، تبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا المستجد، أما مركز شباب كفر فرسيس مغلق في أوقات العمل الرسمية.

وفي إدارة شباب طوخ تم متابعة مركز شباب كفر علوان ومنشية مشتهر وميت كنانة، وتبين أنها مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية ضد مرض كورونا المستجد، أما مركز شباب مشتهر مفتوح ويمارس نشاطه في ظل غياب بعض العاملين به.

وقامت اللجنة بمتابعة الأعمال الخاصة بترميم صور مركز شباب كفر العرب ونشاط كرة القدم على الملعب المنجل لمركز شباب الشموت.

وأمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين بالمراكز المغلقة للشئن القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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