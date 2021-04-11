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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع «بير سلم» يُقلد ماركات شيكولاتة عالمية بطنطا

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:26 م
حملة تفتيشية للرقابة
حملة تفتيشية للرقابة التجارية بمديرية تموين الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
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ضبطت حملة تفتيشية للرقابة التجارية بمديرية تموين الغربية، صاحب مخزن ومنفذ بيع وتوزيع «مصنع بير سلم» بدائرة أول طنطا، يقلد علامات تجارية لكبرى الشركات العالمية بمصر.

وعلى الفور تم مداهمة المكان وبالتفتيش تلاحظ وجود ماكينات تغليف ومعدات لتصنيع المنتجات وتلاحظ وجود عبوات فارغة واستيكرات لكبرى الشركات.

وكانت المضبوطات بإجمالي 25000 عبوة شيكولاتة مقلدة ومغشوشة لماركات شهيرة وتقدر المضبوطات بقيمة مليون جنيه، وعلى الفور تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية وتحرر محضر رقم 12706 جنح أول طنطا، وتم تحريز المضبوطات على ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها.

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