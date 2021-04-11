«الأعلى الإسلامي» يؤكد أهمية انفتاح العالم العربي على العراق

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، أهمية انفتاح العالم العربي على العراق، باعتباره محور توازن المنطقة.وأشار حمودي خلال لقائه سفير جمهورية مصر العربية وليد إسماعيل، إلى عمق علاقات مصر والعراق، والأرضيات المشتركة لتعزيز التعاون، منوهًا بأن ذلك جعل إسرائيل تضع العراق في أولويات استهدافها وتسعى أن لا يكون قويًا.ورحب حمودي بأي زيارة يقوم بها شيخ الأزهر الشريف للعراق ولقاء المراجع.من جهته، أشار السفير المصري إلى ما يتمتع به العراق من قوة وأهمية في المنطقة، معربا عن تطلعات بلاده لتوثيق علاقاتها وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة.