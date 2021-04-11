1718 إصابة و52 وفاة بكورونا فى اليونان

سجلت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الأحد، 1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و52 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويُعزى انخفاض عدد الحالات الجديدة اليوم بشكل رئيسي إلى انخفاض عدد الاختبارات التي تم إجراؤها، حيث بلغ عدد الاختبارات خلال اليوم الماضي 28 ألفا و887 اختبارا، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي البالغ 51 ألفا و40 اختبارا، وفقا لما أوردته صحيفة (كاثمريني) اليونانية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات (كوفيد-19) التي سجلتها البلاد منذ بداية الوباء إلى 295 ألفا و480 حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 8 آلاف و885 حالة وفاة، بحسب البيانات الرسمية.

وأشارت البيانات إلى أن عدد مرضى فيروس كورونا الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات البلاد بلغ 780 مريضا.