السودان يؤكد أهمية التعاون مع مصر فى مجالات النقل والطرق

أكد وزير النقل السوداني ميرغني موسى حمد، اليوم الأحد، أهمية التعاون المشترك بينهما في مجالات النقل والطرق والجسور.جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت مع نظيره المصري كامل الوزير في الخرطوم، وأكد "حمد" أن الهدف من الزيارة هو مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطيران والسكك الحديدية والتعاون طويل الأمد بينهما، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وأوضح وزير النقل السوداني أن العلاقات بين السودان ومصر تشهد تطورًا وتقدمًا في كل المجالات.من جانبه قال كامل الوزير، إن التعاون اللوجستي بين البلدين مهم، خاصة أن الأرضية لذلك موجودة وينبغي أن يطور لمصلحة الشعبين الشقيقين.وكشف الوزير عن أن زيارة الوفد المصري للسودان جاءت من أجل بحث كل أوجه التعاون والشراكة بين وزارتي النقل في البلدين، وللتعرف على كل مطالب الأشقاء في السودان فيما يخص مشروعات النقل، الطرق البرية، أو الكباري أو النقل الحديدي، النهري والبحري والتدريب والتأهيل في هذا المجال، والاستفادة من العلاقات المتميزة بين البلدين.