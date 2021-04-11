روجينا تتصدر ترند "تويتر" قبل عرض مسلسلها "بنت السلطان" (صور)

تصدرت النجمة روجينا، ترند موقع تويتر، اليوم الأحد، بهشتاج "روجينا بنت السلطان"، وذلك قبل عرض مسلسلها بنت السلطان على قناة "النهار"، والذى يمثل أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما، بعد تحقيقها نجاحات بارزة وكبيرة خلال المواسم السابقة، بمشاركتها المتميزة مع نجوم الصف الأول فى مسلسلاتهم.وأثنى رواد موقع تويتر على موهبة روجينا، متوقعين أن يكون مسلسلها فرس الرهان فى الموسم الرمضاني، حيث تعتمد روجينا فى المسلسل على موهبتها التى يشهد لها الجميع، وخبراتها التى اكتسبتها طوال عملها فى مجال التمثيل حتى أصبحت نجمة يشار لها بالابداع، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا عند عرضه على الشاشات، خصوصا وأنه يدور فى إطار درامي اجتماعى تشويقى وتتخلل الأحداث صراعات وعلاقات عاطفية، وهو ما يتحمس جمهور العائلات لمشاهدته.وتحرص النجمة روجينا على التجديد والتنويع فى شخصياتها الدرامية، ومن المقرر أن تفاجئ جمهورها بشخصيتها فى مسلسلها "بنت السلطان"، حيث أنها عملت على الشخصية بتركيز ووعى كعادتها فى كل أعمالها، فهى تجيد الإمساك بمفردات الشخصية وتقدم أداء متزن متمكن بعيدا عن المبالغة، كما اعتادت أن تقدم أدوارا منوعة وغير تكرارية.ومسلسل "بنت السلطان" يشارك فى بطولته نخبة من النجوم منهم باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.