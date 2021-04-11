رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الصحة الإنجابية» ندوة بمكتبة مصر العامة في المنيا

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:13 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
طباعة
عقدت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع مكتبة مصر العامة والإدارة التعلمية ومركز إعلام المنيا والشباب والرياضة والطرق والنقل ندوة لتوعية المواطنين تحت عنوان الصحة الإنجابية للمرأة والتعريف بالخدمات التي تقدمها القوى العاملة والهجرة للمرأة.

وتناول اللقاء التعريف بالصحة الإنجابية والمراحل المختلفة لها ابتداءًا من مرحلة الطفولة ثم المراهقة وكيفية معاملة الأسرة مع الفتاة في هذه المرحلة، وأيضًا مرحلة ما قبل الزواج وضرورة المشورة الطبية ومرحلة الزواج والحمل وأخيرًا مرحلة ما بعد الإنجاب، وتجنب الزواج المبكر والمباعدة بين فترات الحمل للحفاظ على صحة الأم والطفل، وأهمية تنظيم الأسرة للحفاظ على صحة الأم والتربية السليمة، مشيرةً إلى وسائل تنظيم الأسرة وكيفية استخدامها وكذلك الخدمات المقدمة من إدارة تنظيم الأسرة للمرأة، والتنسيق لتقديم الخدمات للقرى الأكثر احتياجا والتعاون من خلال القوافل الطبية بالمصالح الحكومية والقرى.

كما تم مناقشة تجريم عمل الأطفال وما سيتم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الظاهرة، والتنسيق لعمل على لقاءات توعية لتعريف مواد قانون العمل والقيام بتطبيق الإجراءات القانونية من خلال مفتشى مكتب العمل.

حاضر في الندوة فاطمة الزهراء مديرة إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والدكتورة نجلاء أحمد عزت مدير إدارة تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية وعزة محمد الجندي مدير إدارة المرأة بمديرية القوى العاملة وأحمد خالد محمد باحث قانوني ومدير مكتب رئيس مركز ومدينة المنيا وجاكلين سامي مسئولة المرأة والأمومة والطفولة بالإدارة التعليمية وبحضور عمر نجاح من مركز إعلام المنيا وسهام عبد الحليم على مدير إدارة المرأة وخدمة المواطنين بالطرق والنقل بالمنيا وعدد من العاملين والعاملات ببعض المصالح الحكومية ومجموعة من الفتيات ومسئولات المرأة والطفل على مستوى قرى مركز ومدينة المنيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعذر رؤية الهلال فى السعودية.. ورمضان الثلاثاء

لطيف نهارًا بارد ليلًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

الصحة العالمية: مصر تبذل جهودًا كبيرة لتوفير الرعاية الصحية لمواطنيها


الصور

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تويتر» تتدخل بعد استهداف نجم مانشستر سيتي ستيرلينج عنصريًا

جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

مواعيد امتحان شهر أبريل 2021 لجميع المراحل الدراسية

خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

بدء فعاليات توقيع كتاب «أنا يوسف إدريس» لبشري عبدالمؤمن

انطلاق حفل تكريم الرئيس التونسي بدار الأوبرا (صور)

ذكرى ميلاد الخال.. حياة فى خدمة الشعر

«ما بعد الجندر» في كتاب جديد عن دار أروقة للترجمة