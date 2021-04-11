«الصحة الإنجابية» ندوة بمكتبة مصر العامة في المنيا

عقدت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع مكتبة مصر العامة والإدارة التعلمية ومركز إعلام المنيا والشباب والرياضة والطرق والنقل ندوة لتوعية المواطنين تحت عنوان الصحة الإنجابية للمرأة والتعريف بالخدمات التي تقدمها القوى العاملة والهجرة للمرأة.وتناول اللقاء التعريف بالصحة الإنجابية والمراحل المختلفة لها ابتداءًا من مرحلة الطفولة ثم المراهقة وكيفية معاملة الأسرة مع الفتاة في هذه المرحلة، وأيضًا مرحلة ما قبل الزواج وضرورة المشورة الطبية ومرحلة الزواج والحمل وأخيرًا مرحلة ما بعد الإنجاب، وتجنب الزواج المبكر والمباعدة بين فترات الحمل للحفاظ على صحة الأم والطفل، وأهمية تنظيم الأسرة للحفاظ على صحة الأم والتربية السليمة، مشيرةً إلى وسائل تنظيم الأسرة وكيفية استخدامها وكذلك الخدمات المقدمة من إدارة تنظيم الأسرة للمرأة، والتنسيق لتقديم الخدمات للقرى الأكثر احتياجا والتعاون من خلال القوافل الطبية بالمصالح الحكومية والقرى.كما تم مناقشة تجريم عمل الأطفال وما سيتم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الظاهرة، والتنسيق لعمل على لقاءات توعية لتعريف مواد قانون العمل والقيام بتطبيق الإجراءات القانونية من خلال مفتشى مكتب العمل.حاضر في الندوة فاطمة الزهراء مديرة إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والدكتورة نجلاء أحمد عزت مدير إدارة تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية وعزة محمد الجندي مدير إدارة المرأة بمديرية القوى العاملة وأحمد خالد محمد باحث قانوني ومدير مكتب رئيس مركز ومدينة المنيا وجاكلين سامي مسئولة المرأة والأمومة والطفولة بالإدارة التعليمية وبحضور عمر نجاح من مركز إعلام المنيا وسهام عبد الحليم على مدير إدارة المرأة وخدمة المواطنين بالطرق والنقل بالمنيا وعدد من العاملين والعاملات ببعض المصالح الحكومية ومجموعة من الفتيات ومسئولات المرأة والطفل على مستوى قرى مركز ومدينة المنيا.