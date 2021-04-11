135 مليونا و490 ألفا و941 إجمالى إصابات كورونا حول العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد- 19) حول العالم إلى 135 مليونا و490 ألفا و941 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و929 ألفا و995 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 77 مليونا و49 ألفا و851 شخصا.