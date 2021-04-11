«الكاثوليكية» تنظم الاجتماع الأولى لـ «العيلة»
الأحد 11/أبريل/2021 - 06:11 م
جرجس صفوتطباعة
نظمت الكنيسة الكاثوليكية اولي اجتماعات "العلية"، وذلك بقاعة دار الأنبا أنطونيوس بحدائق القبة، تحت رعاية الانبا باخوم مسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام.
تخلل الإجتماع بداية تعريفية بمعني فكرة " العلية" مع الأستاذة نانسي ناشد، بالإضافة الي شرح النظام الخاص بترتيب الإجتماعات، ومحاضرة عن موضوع " الإبداع"، وكيفية عمل عاصفة افكار وتنظيمها، أيضًا تخلل اليوم ورش عمل ومشاركات من الحضور من مختلف الأعمار.
تعد " العلية اجتماع دوري اسبوعي للشباب، للتدريب علي مهارات حياتية وقيادية مختلفة ومتميزة، وهي اجتماعات منفصلة، يوم السبت من كل أسبوع في موضوعات مختلفة، يليها كورس متخصص بشهاده معتمدة.
تخلل الإجتماع بداية تعريفية بمعني فكرة " العلية" مع الأستاذة نانسي ناشد، بالإضافة الي شرح النظام الخاص بترتيب الإجتماعات، ومحاضرة عن موضوع " الإبداع"، وكيفية عمل عاصفة افكار وتنظيمها، أيضًا تخلل اليوم ورش عمل ومشاركات من الحضور من مختلف الأعمار.
تعد " العلية اجتماع دوري اسبوعي للشباب، للتدريب علي مهارات حياتية وقيادية مختلفة ومتميزة، وهي اجتماعات منفصلة، يوم السبت من كل أسبوع في موضوعات مختلفة، يليها كورس متخصص بشهاده معتمدة.