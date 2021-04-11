الأنبا بشارة يهنئ المصريين بمناسبة شهر رمضان المبارك

هنأ صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي ودير مواس للأقباط الكاثوليك، المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وجاء بنص التهنئة: "يتقدم صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي ودير مواس للأقباط الكاثوليك، بتهنئة إخوتنا وأحبائنا المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك. أعاده الله على الشعب المصري بكل الخير واليمن والبركات، ونرفع الدعاء إلى الله حتى يزيل هذا الوباء ويحفظنا جميعًا من كل شر".بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.