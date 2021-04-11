«تويتر» تتدخل بعد استهداف نجم مانشستر سيتي ستيرلينج عنصريًا

تدخل القائمون على شبكة (تويتر) للتواصل الاجتماعي بعد صدور إهانات عنصرية من حساب تابع للشبكة ضد رحيم ستيرلينج نجم المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر سيتي.

وأكد ستيرلينج تعرضه لإهانات عنصرية عبر موقع التغريدات عقب خسارة فريقه أمام ليدز يونايتد بهدفين لهدف أمس السبت.

وكتب ستيرلينج - عبر حسابه على شبكة (تويتر) - "مباراة للنسيان" ليتعرض لإهانات عنصرية في التعليقات الواردة على منشوره.

وأوضحت إدارة (تويتر) - في بيان - أن المستخدم المشار إليه حذف تغريدته واتخذت الشبكة إجراءات ضد الحساب المذكور بعد انتهاك لوائح المنصة.

وقال متحدث باسم الموقع، اليوم الأحد: "ليس هناك مجال للإهانات العنصرية على (تويتر)، نتعامل بحزم في التزامنا بتأكيد أن محادثات كرة القدم عبر منصتنا آمنة للجماهير واللاعبين وكل المعنيين باللعبة".