19419 إصابة بكورونا في الأرجنتين

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الأرجنتين سجلت 19 ألفا و419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و517 ألفا و300 حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد بأنه تم تسجيل 297 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 57 ألفا و647 حالة.وأضافت الجامعة، أنه تم توزيع أكثر من 5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء الأرجنتين، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل بلغ 722 ألفا و520 شخصا.