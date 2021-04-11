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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى ٣٠ يونيو

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:59 م
محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى ٣٠ يونيو
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مستشفى ٣٠ يونيو بجنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل ومن المنتظر تشغيلها خلال الفترة القليلة المقبلة رافقة خلالها الدكتور عادل تعيلب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب ومسئولي المستشفى والمهندس جمال صديق مدير كهرباء بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المستشفى ستعد نقلة كبيرة لمنظومة الصحة بمنطقة الجنوب، مشيرا إلى أن المستشفى يقع في نقطة التقاء بين 4 محافظات وهى بورسعيد وشمال سيناء والدقهلية والشرقية، لذا كان لزاما تشغيل هذه المستشفى ليقدم الخدمة الطبية الأهالى مدينة بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربعة واستقبال كل الحوادث، حيث إنه سيخدم أيضا محور 30 يونيو.

وأضاف أن مايجري في المستشفى يعد إنجازا بعد أن توقف العمل بها لأكثر من 18 عاما، والآن أصبحت إحدى الصروح الطبية وأول مستشفى على محور ٣٠ يونيو، مشيرا إلى أنه تم مراعاة كافة معايير الجودة في التنفيذ، وفقا للأكواد العالمية لبناء المستشفيات.

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اختيار محافظة بورسعيد لتطبيق المنظومة في بورسعيد، وقدم الشكر للدكتورة لوزيرة الصحة على متابعتها المستمرة، حيث شهدت المحافظة طفرة كبيرة في المستوى الطبي والرعاية الصحية للمواطن بالإضافة للطفرة التي شهدتها المحافظة بحجم العمليات وتنوعها ضمن منظومة التامين الصحي الشامل.

وتبلغ المساحة الكلية لمستشفى ٣٠ يونيو ٦١٠٠ م٢، وتتكون من 3 أدوار، الدور الأرضي مساحته 2650 مترا مربعا، ويضم جناح العلاج الطبيعي، المعمل، الطوارئ، التعقيم، المشرحة، الأشعة، المطبخ، المغسلة، وغرفة الغازات، بينما يضم الطابق الثاني المقام بنفس مساحة الدور الأول: 10 غرف إقامة للمرضى بها 20 سريرا، وجناح غسيل كلوي و2 عناية مركزة، وحجرة عزل، كما يضم الدور حضانات، عيادات أسنان، 11 عيادة مختلفة التخصصات، صيدليتين، وجناح الإدارة.

بينما تبلغ مساحة الدور الثاني 2237 متر مربع ويضم: جناح العمليات المكون من 3 غرف عمليات وغرفتين إفاقة بها 6 أسرة وغرفة تخدير بها سريرين وغرفة ما قبل الولادة وغرفتين للولادة الطبيعية، كما يضم الدور جناح العناية المركزة المكون من 7 أسرة وحجرة عزل، وجناح إقامة المرضي وبها 13 غرفة تضم 26 سريرا، وجناح إقامة الأطباء وسكن للتمريض.

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