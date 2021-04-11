طبق رمضان.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة

المكونات:

مكونات الحشو:

مكونات الشربات:

طريقة تحضير الكنافة بالقشطة

طريقة الحشو

طريقة الإعداد النهائية

تعتبر الكنافة من ألذ الحلويات التى يحرص الأشخاص على وجودها في شهر رمضان، فهناك عدة إضافات يمكن أن تكون مع الطبق الرمضاني المفضل كالمكسرات أو القشطة.نصف كيلو كنافة1 كوب سمنة سايحةنصف كوب سكر بودرة3 ملاعق نشا كبيرة2 ملعقة كبيرة بودرة كريم شانتيه1 كوب قشطة بلدي1 ملعقة صغيرة فانيليا2 كوب لبن3 كوب سكر مع كوب وربع ماء، نصف ليمونة، 1 ملعقة فانيليا.- نقوم بإعداد الشربات عن طريق وضع المياه مع السكر على نار عالية وعند الغليان نضيف الليمون.- تتم إضافة الفانيليا ونتركه للغليان على نار متوسطة الحرارة لمدة لا تزيد على 7 دقائق، ثم تتم إضافة ملعقة السمنة ونتركه ليبرد.نقوم بإذابة النشا والفانيليا وبودرة كريم شانتيه في اللبن ثم نقلب الخليط على النار الهادئة وبمجرد أن يتقل نرفعه من على النار ونضيف القشطة.- بعد ترك الحشو ليبرد نضع في صينيه الفرن الكنافة، ومن ثم الحشو، وبعد ذلك النصف الثاني من الكنافة.- يتم وضعها في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 حتى يحمر الوجه وبمجرد خروجها يتم وضع الشربات البارد ونتركها لتبرد.