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طبق رمضان.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:36 م
طريقة عمل الكنافة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة
شيماء دهب
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تعتبر الكنافة من ألذ الحلويات التى يحرص الأشخاص على وجودها في شهر رمضان، فهناك عدة إضافات يمكن أن تكون مع الطبق الرمضاني المفضل كالمكسرات أو القشطة.

المكونات:
نصف كيلو كنافة
1 كوب سمنة سايحة
نصف كوب سكر بودرة
مكونات الحشو:
3 ملاعق نشا كبيرة
2 ملعقة كبيرة بودرة كريم شانتيه
1 كوب قشطة بلدي
1 ملعقة صغيرة فانيليا
2 كوب لبن
مكونات الشربات:
3 كوب سكر مع كوب وربع ماء، نصف ليمونة، 1 ملعقة فانيليا.
طريقة تحضير الكنافة بالقشطة
- نقوم بإعداد الشربات عن طريق وضع المياه مع السكر على نار عالية وعند الغليان نضيف الليمون.
- تتم إضافة الفانيليا ونتركه للغليان على نار متوسطة الحرارة لمدة لا تزيد على 7 دقائق، ثم تتم إضافة ملعقة السمنة ونتركه ليبرد.

طريقة الحشو
نقوم بإذابة النشا والفانيليا وبودرة كريم شانتيه في اللبن ثم نقلب الخليط على النار الهادئة وبمجرد أن يتقل نرفعه من على النار ونضيف القشطة.

طريقة الإعداد النهائية
- بعد ترك الحشو ليبرد نضع في صينيه الفرن الكنافة، ومن ثم الحشو، وبعد ذلك النصف الثاني من الكنافة.
- يتم وضعها في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 حتى يحمر الوجه وبمجرد خروجها يتم وضع الشربات البارد ونتركها لتبرد.

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