ضبط 25 ألف عبوة شيكولاته مغشوشة في الغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم، من ضبط 25 ألف عبوة شيكولاتة مغشوشة ومقلدة من الماركات العالمية، داخل مصنع غير مرخص بمدينة طنطا، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن الرقابة التموينية من ضبط 25 ألف عبوة شيكولاتة مقلدة لماركات عالمية داخل مصنع غير مرخص بمدينة طنطا.وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 2015 جنح أول طنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتجري شئونها.