«شفاء المفلوج» في عظة الأحد على قناة ON

ألقى نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليفيا، أمريكا الجنوبية، صباح اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc )، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.وتأمل نيافته في معجزة شفاء السيد المسيح للمفلوج بعد أن ظل مريضًا لثمانٍ وثلاثين سنة، والواردة في الإصحاح الخامس من إنجيل يوحنا، وهي ذاتها موضوع إنجيل الأحد الخامس من الصوم الأربعيني المقدس.بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.