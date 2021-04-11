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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تدحض بيانا ملفقا يقوض ثقة العراقيين في لقاحات كورونا

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:57 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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دحضت منظمة الصحة العالمية في العراق في بيان لها "البيان المختلق الذي تم تداوله مؤخرا في منصة غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتقويض ثقة المواطنين في سلامة وفعالية لقاحات كوفيد 19".
وذكر البيان أن منظمة الصحة العالمية لا تستخدم قنوات غير رسمية لنشر معلومات حول القضايا الصحية، بما في ذلك الوقاية من مرض كوفيد 19 وتدابير التطعيم، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.
وقالت المنظمة إن فوائد اللقاحات تفوق أي آثار جانبية نادرة، ودعت المنظمة المواطنين العراقيين إلى الاستمرار في التسجيل لتلقي اللقاحات في أقرب وقت.
وأوضحت أن الارتفاع الأخير في حالات كوفيد 19 في العراق هو أمر يثير القلق، إلا أن السيطرة على الجائحة في الإمكان من خلال التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية ومن خلال نجاح حملة التطعيم التي تديرها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين.

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