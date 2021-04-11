رفع 90 طن مخلفات في حملات نظافة بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتربة بشوارع المدينة والقرى بمتابعة من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا أسفرت عن رفع 90 طن مخلفات وقمامة ونقلها للظهير الصحراوي.وقال المهندس هشام فايز نائب رئيس المدينة، إنه تم عمل حملة نظافة مكثفة بطريق مصر أسوان تم خلالها رفع الأتربة والقمامة من الطريق، وتم رش الطريق بالمياه لتوفير جو صحي ونظيف للمواطنين حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد المهندس حامد فخري نائب رئيس المدينة أنه تم رفع ما يقارب من 60 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من الطريق الدائري لمدينة المنيا خلال حملة مكثفة اليوم، مؤكدا على مواصلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة.وفي السياق، واصلت قرى تلة وبنى أحمد الغربية اليوم جهودها المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، حيث تم رفع 30 طن من المخلفات الصلبة، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي.