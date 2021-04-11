«القابضة للمياه» تنظم دورة تدريبية لتنمية المهارات السلوكية للعمالة المهنية

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أولى الدورات التدريبية السلوكية، لتعزيز السلوك الايجابي في نفوس العمالة الحرفية، وتدعيم التواصل والانتماء لدى العاملين تجاه الشركة والوطن؛ تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم السلوك الايجابي لدى العاملين بالدولة.وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية المورد البشرى لتطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وما يلزمه من بناء القدرات المعرفية والسلوكية جنبا إلى جنب مع تنمية المهارات العلمية والفنية.واستهدفت الدورة التدريبية تنمية المهارات السلوكية وتطوير الذات لعدد من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تحت تنفيذ وإشراف من الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة وشركة القليوبية، لتتناول موضوعات عدة، منها: (النضج الانفعالي - النضج الوجداني - بناء الشخصي المتزنة) في خطوة غير مسبوقة ترتكز على بناء الجانب السلوكى للعاملين.وفى سياق متصل، أبدى المشاركون رغبتهم فى المشاركة، والتحمس الشديد لتطوير ذاتهم وسلوكياتهم والعمل بشكل ايجابي ما ينعكس على فعالية وكفاءة العمل بالشركة.ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سعيد منصور استشاري تطوير المنظمات، أهمية تطوير وتأهيل العمالة المعاونة سلوكيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه علي مستوي قطاعات الدولة، ويري أن هناك علاقة طردية بين تحسين الرؤية الإدراكية وبناء الشخصية المتزنة للعامل من جهة، وبين زيادة الفاعلية الانتاجية والرضاء الوظيفي من جهة أخري.واستطرد قائلا إن ترسيخ الأفكار الإيجابية والعمل على اكتساب النضج الانفعالي له تأثير بالغ فى خلق أجيال من العاملين أكثر تطورًا، تسعى عن كثب إلى تحقيق رؤية ورسالة وأهداف وقيم الشركات.